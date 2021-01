Madeira tem mais 106 casos positivos e 122 recuperados de covid-19

Os candidatos apoiados por BE e PCP perderam 6.847 e 20.559 votos na região autónoma. O Funchal, capital da Madeira e concelho com maior número de eleitores, representou uma perda de 39% e 52%, para BE e PCP. O PCP em sete dos 11 concelhos da Madeira, teve menos de 100 votos e em dois concelhos teve menos de 1% dos votos.