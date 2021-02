Madeira tem mais 4.695 pessoas registadas no desemprego

A Madeira tinha em janeiro 20.349 pessoas registadas no desemprego. São mais 233 pessoas face ao mês anterior (+1,2%) e mais 4.695 pessoas (+30%), de acordo com os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Em janeiro existiram 257 ofertas de emprego, uma subida de 33,9%, equivalendo a mais 65, comparado com o mês anterior, e uma quebra de 24,2%, ou seja menos 82.

Em desempregados inscritos foram contabilizados 1.136 em janeiro, mais 215 face ao mês anterior (+23,3%), e menos 512 pessoas no período homólogo (-31,1%).

A Madeira recebeu 163 ofertas de emprego, mais 76 comparado com o mês anterior (87,4%), e menos 86 face ao ano anterior (34,5%).

Em janeiro foram efetuadas 59 colocações, mais sete comparado com o mês anterior (+13,5%), e menos 56, face ao período homólogo (-48,7%).