Madeira tem mais seis casos positivos e 41 recuperados de covid-19

A Madeira confirmou mais seis casos positivos de covid-19, elevando total para 9.422, e mais 41 recuperados, que totalizam 9.125. Casos ativos passam de 260 para 225, indicam os dados da Direção Regional de Saúde (DRS).

Todos os novos casos de coronavírus são de transmissão local, “na sua maioria já associados a contactos de casos positivos. Investigações epidemiológicas estão em curso”, diz a DRS.

Dos casos ativos 16 são importados e 209 de transmissão local. 16 estão em isolamento em unidade hoteleira, 201 no alojamento, e oito estão hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (cinco pessoas em Unidades Polivalentes e três na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19).

Existem 142 situações em estudo pelas autoridades de saúde, “estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM. Investigações epidemiológicas estão em curso”, diz a DRS.

Em vigilância ativa devido a contactos com casos positivos estão 750 pessoas, e 15.195 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

A operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da região já realizou 210.533 testes à covid-19, e o laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, EPERAM já processou 429.013 testes ao coronavírus.

Já foram feitos 55.210 testes rápidos de antigénio.

A Linha SRS24 (800 24 24 20) já recebeu 50.565 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) já realizou 3.573 atendimentos.