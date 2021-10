Madeira tem mais sete casos positivos e 16 recuperados de Covid-19

A Madeira registou mais sete casos positivos, totalizando 11.771, e mais 16 recuperados, que totalizam 11.577. Casos ativos passam de 128 para 119, indicam os dados da Direção Regional de Saúde (DRS).

Dos novos casos positivos um é importado e teve proveniência da Bulgária e seis foram de transmissão local.

Dos casos ativos 20 são importados e 99 de transmissão local. 17 pessoas estão em isolamento em unidade hoteleira, 95 no alojamento e sete estão hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (sete em Unidades Polivalentes).

Existem 45 situações em estudo pelas autoridades de saúde, “estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da região”, diz a DRS.

Em vigilância ativa devido a contactos com casos positivos estão 239 pessoas, e 36.654 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

A operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da região já realizou 313.251 colheitas para teste de RT-PCR à COVID-19 e o laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, EPERAM já processou 644.355 testes ao coronavírus.

Já foram realizados 334.685 testes rápidos sendo que 260.474 foram no âmbito da operação de testagem massiva da população.

A Linha SRS24 (800 24 24 20) já recebeu 64.846 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) já realizou 3.881 atendimentos.