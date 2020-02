Madeira teve mais 300 devedores no setor das sociedades não financeiras

Os dados são da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) e dizem que a Região Autónoma da Madeira (RAM) fechou o ano de 2019 com mais 300 devedores no setor das sociedades não financeiras do que em 2018.

Foram 3 mil e 600 devedores, sendo que este número manteve-se desde junho de 2019 até ao final de dezembro do ano passado.

O rácio de empréstimos vencidos das sociedades não financeiras foi de 7,9% na Madeira, percentagem mais alta do que no todo do país, onde este rácio foi de 4,6%. Mesmo assim, o rácio da RAM é o mais baixo que a região apresenta desde janeiro de 2012.