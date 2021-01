Madeira teve mais 94 empresas no quarto trimestre de 2020

A Madeira ganhou mais 94 sociedades no quarto trimestre de 2020. Nesse período criaram-se mais 312 sociedades e dissolveram-se 218, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

No quarto trimestre ‘Atividades imobiliárias’ tiveram um saldo positivo de 30 sociedades, (+30), o ‘Alojamento, restauração e similares’ (+29), as ‘Atividades de informação e de comunicação’ (+25), as ‘Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares’ (+23) e as ‘Atividades de saúde humana e apoio social’ (+14).

Em perda estiveram o ‘Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos’ (-38), as ‘Atividades administrativas e dos serviços de apoio’ (-6), as ‘Indústrias transformadoras’ (-2) e ‘Educação’

O Funchal foi o município que ganhou mais sociedades, com um saldo positivo de 46.