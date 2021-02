Madeira: Think+ reúne mais de 60 investigadores internacionais para discutir futuro do turismo

O Think+ 2021 – International Conference on Management Hospitality and Tourism: a Multilevel Approach, que se inicia esta quinta-feira e se prolonga até sexta-feira, vai reunir mais de 60 investigadores internacionais com o objetivo de se discutir o futuro do turismo. O evento, com organização do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL), tem três pilares estratégicos: prática pedagógica, produção científica e valorização profissional.

Como “keynote speakers” estão: Eduardo Parra López (Professor Associado da Universidade de La Laguna e Professor convidado da Universidad Del Valle Guatemala, Presidente da Associação Espanhola de Investigadores em Turismo) e Peter Wanke (Professor Associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e na COPPEAD Graduate Business School).

Eduardo Parra López vai: “Social Media Marketing frente a un turismo de cambio: Aprendizajes y desafíos”, e Peter F. Wanke terá uma apresentação sobre o tema “Soft Computing na Pesquisa em Turismo”.

São esperados mais de uma centena de participantes. O evento é em formato online.

Na quinta-feira a sessão de abertura está marcada para as 18h00 e tem prevista a intervenção da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques e do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

Estão programadas também intervenções da vice-diretora geral do ISAL, Sancha de Campanella e do Chair do evento, Luís Sardinha, docente do ISAL.

Serão apresentadas ainda 36 comunicações da autoria de 130 investigadores de diversos domínios e áreas de investigação.

Na sexta-feira a sessão de encerramento terá a intervenção de Diogo Goes, também Chair do Think+; da vice-diretora do ISAL, Sancha de Campanella e do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.

Neste dia está programada uma mesa redonda moderada pela docente Leonilde Olim, Co-Chair, tendo como oradores António Marto, presidente do Fórum Turismo de Portugal, João Nunes, empresário, AquaNature Madeira, Luz Silva, docente do ISAL e guia intérprete, e Tiago Oliveira, docente do ISAL e responsável por diversas áreas no Hotel FourViews Óasis.