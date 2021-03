Madeira ultrapassa oito mil casos positivos de covid-19

Para além dos conhecidos custos financeiros diminuírem significativamente na sua fatura de energia com a aquisição de equipamentos de aquecimento mais eficientes, existem outros benefícios que o podem motivar à substituição. Referimo-nos a uma melhoria da qualidade de vida, um maior conforto, mais qualidade do ar, diminuição do ruído e das emissões de gases com efeito de estufa.