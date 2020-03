Madeira: utilização de transporte nos 27%

A taxa de utilização de transporte coletivo de passageiros na Madeira foi 27%, em 2019, o que representa uma subida de 0,5% face ao período homólogo, de acordo com a Direção Regional de Estatística (DREM).

Este valor sobe para os 42% nas carreiras interurbanas, uma subida de 0,3% face ao período homólogo. A utilização de carreiras urbanas ficou nos 15%, o que significa uma subida de 0,6% em comparação com o ano anterior.

No quatro trimestre verificaram-se subidas na utilização das carreiras urbanas de 0,1% e na das carreiras interurbanas de 0,5%.

Em 2019 existiam 305 veículos de transporte coletivo de passageiros na região autónoma. Verificou-se uma subida de 3,7%, no último trimestre, no número de veículos, em comparação com o período homólogo.