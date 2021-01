Madeira vai gastar 499 milhões de euros com medidas de combate à pandemia

O Governo da Madeira, entre 2020 e 2021, deve gastar 499,5 milhões de euros em ações relacionadas com a pandemia, ou necessidade do seu controlo, indicou o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, durante a sessão plenária que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira.

O governante lembrou o empréstimo superior a 400 milhões de euros, contraído pelo Governo Regional, o qual foi pedido um aval da República, para a redução do custo de financiamento desse mesmo empréstimo, mas que “lamentavelmente” o governo nacional falhou na solidariedade aos madeirenses.

Albuquerque disse ainda que as linhas de apoio regional já canalizaram mais de 163 milhões de euros às empresas, e que já foram aplicados mais de 7,8 milhões de euros no apoio às famílias mais vulneráveis e afetadas, e que esse apoio vai continuar no primeiro semestre.

O governante lembrou ainda os efeitos sociais e económicos “devastadores” causados pela pandemia, e que devido a isso “foi preciso apoiar cidadãos, famílias, e as empresas com programas específicos para minimizar a situação que se está a viver”.

O presidente do Governo Regional salientou que o objetivo da região sempre passou por não parar a atividade económica, compatibilizando-a com as medidas de contenção da pandemia. O governante disse ainda que para uma região que tem no turismo e serviço mais de 33% da sua economia, estes são os setores mais afetados pela pandemia.