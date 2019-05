Madeira vai lançar linha de apoio para micro e pequenas empresas de quatro milhões de euros

O Governo da Madeira anunciou o lançamento de um sistema de incentivos para micro e pequenas empresas no valor de quatro milhões de euros chamada Inicie +. O objetivo passa por financiar operações de criação, expansão ou modernização desses projetos de modo a dinamizar a economia regional e promover a criação de postos de trabalhos.

As verbas que vão financiar o Inicie + vão ter origem nos reembolsos do programa Intervir +, disse o executivo madeirense. Este sistema de incentivo abrange somente micro e pequenas empresas e não inclui projecto integrados em centros comerciais.

A primeira fase das candidaturas decorrerá de 27 de Maio de 2019 até 8 de Julho de 2019, tendo disponível uma verba de 2,5 milhões de euros e a segunda de 9 de julho de 2019 até 26 de Agosto de 2019, com 1,5 milhões de euros.

O valor máximo será de 25 mil euros, um incentivo não reembolsável, e o investimento elegível elegível mínimo de 5 mil euros, com prazo de execução de 12 meses, um prazo que pode ser prolongado por mais 3 meses em condições excepcionais.

“À taxa base de 25% poderão ser acrescidas majorações de 15%, para projetos localizados fora do concelho do Funchal e de até 20%, para os projetos que criem postos de trabalho nos seguintes termos: criação de um posto de trabalho – 10%; criação de dois postos de trabalhos – 15%; criação de três ou mais postos de trabalho – 20%. A taxa máxima de apoio poderá atingir os 60% para os investimentos concretizados por empresas sediadas fora do concelho do Funchal e que criem 3 ou mais postos de trabalho”, explica o executivo madeirense.