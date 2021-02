Madeira: Valorizar 2020 tem 15 milhões de euros para eficiência energética e descarbonização da economia

Estão abertas as candidaturas para o Valorizar 2020, desde 25 de janeiro. Estão disponíveis 15 milhões de euros que visam a promoção da eficiência energética das empresas e a descarbonização da economia.

Através deste programa podem ser financiados projetos para a transição “para uma economia de baixo teor de carbono”, assentes em três eixos prioritários: “inovação empresarial, qualificação das estratégias empresariais através da aplicação de novos métodos, eficiência energética e utilização de energias renováveis nas empresas”.

No total vão existir 18 milhões de euros, para todas estas medidas, que são comparticipadas a 85% pelo FEDER e em 15% pelo Orçamento Regional.

As despesas elegíveis têm uma comparticipação de 40%, a que se junta uma majoração de 10% para projetos que criem postos de trabalho e de 10% para projetos no setor do turismo e/ou cluster do mar.

O apoio concedido, caso seja aprovado, pode ir até um milhão de euros, e subir até aos 1,5 milhões de euros se o projeto for na área do turismo.

“As empresas que têm beneficiado destes sistemas de incentivos são hoje mais competitivas, produtivas e viradas para o mercado internacional. A capacidade de crescimento tem sido bastante significativa”, afirmou Rui Barreto, secretário regional da Economia.

Esta quarta-feira o Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) promove uma sessão de esclarecimento relativamente aos novos avisos ao Sistema de Incentivos à Valorização e Qualificação Empresarial da Região Autónoma da Madeira (VALORIZAR 2020).

Para ter acesso a esta iniciativa é necessário preencher um formulário que está disponível em www.ideram.pt. “As inscrições manter-se-ão abertas ao final da manhã de quarta-feira”, refere a instituição.