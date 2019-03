Madeira: Volume de negócios do SERAM cresce 5,5%

O volume de negócios do Sector Empresarial da Madeira (SERAM) cresce 5,5%, atingindo os 31 milhões de euros e os rendimentos operacionais 6,9%, para os 43 milhões de euros, no quarto trimestre, de acordo com a vice-presidência do Governo Regional.

O boletim relativo ao SERAM refere ainda que evoluiu uma evolução de 12,3% no resultado operacional bruto (EBITDA), em 19 milhões de euros, e ainda uma melhoria de 96,9%, em cerca de 24 milhões de euros no resultado operacional (EBIT).

De salientar ainda a diminuição em 47 milhões de euros no passivo, e de 142 milhões de euros na dívida. O investimento subiu para os 33 milhões de euros, no quarto trimestre.