Maior avião comercial do mundo vai para reciclagem mas vende lembranças

Começou a ser fabricado em 2004 e tornou-se o primeiro avião super jumbo a entrar ao serviço comercial, revolucionando todas as viagens aéreas até à data. Agora, o primeiro Airbus A380 vai ser dividido em peças para futuras substituições, mas vai voltar aos céus através de etiquetas de bagagem, revelou a ‘Bloomberg’.

As etiquetas para colocar nas bagagens tratam-se já de coleções de edição limitada de sete mil peças, uma vez que são fabricados a partir do alumínio exterior do maior avião comercial do mundo. Estas etiquetas estão à venda no Aviationtag por 27,95 euros, sendo esta uma recordação do avião que deixará de ser produzido em 2021.

Desde que estas aeronaves começaram a ser desativadas que os aficionados de aviação começaram a colecionar o seu interior e, por vezes, exterior. Desde os carrinhos de bebidas que rolam nas cabides a mesas de café construídas a partir das asas ou a mini-bares completos construídos nas secções da fuselagem. Este avião em questão, é o MSN003 e estreou-se ao serviço da Singapore Airlines para Sydney, em outubro de 2007.

Nesse caso, o grande A380, com o número de série do fabricante MSN003, fez seu primeiro voo comercial com a Singapore Airlines Ltd da cidade para Sydney em outubro de 2007. O avião só foi removido da frota de Singapura no ano passado, tendo sido transferido imediatamente para o sul de França, onde está a ser desmantelado para componentes.

A opção de reciclar as aeronaves tornou-se num negócio lucrativo, uma vez que muitos componentes valem mais como peças únicas do que enquanto um todo. O exemplo da criação de sete mil etiquetas é um exemplo desse negócio, uma vez que cada um vai ser gravado individualmente, com uma silhueta parcial da aeronave e alguns dados, entre os quais o número de emissão.

No ano passado, a Airbus anunciou a interrupção da produção do modelo jumbo, devido à aposta das companhias aéreas em modelos mais recentes e económicos. Este modelo, que vai ser descontinuado, conta com chuveiros e bar nas zonas de primeira classe, como possibilidade para os passageiros da classe executiva possam conviver.

Este é um desfecho imprevisível para a fabricante, uma vez que as companhias aéreas estão inclinados para a aquisição de aeronaves mais pequenas para as implementar de forma mais flexível na frota, deixando de conseguir acomodar o modelo de quatro motores.

A Singapore Airlines foi a primeira operadora comercial a apostar no A380. No entanto, o maior comprador foi a Emirates, que encomendou um total de 123 aeronaves A380. Outros operadores, como Deutsche Lufthansa AG, Malaysian Airlines System Bhd e Air France, reduziram as suas compras iniciais e já começaram a reformar os aviões que têm na frota.