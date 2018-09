Maior salão imobiliário do país duplica espaço

A menos de um mês de abrir a 21ª edição do SIL – Salão Imobiliário de Portugal, a Fundação AIP tem razões para estar otimista e acreditar na continuação da tendência de crescimento do SIL. Sandra Bértolo Fragoso, gestora do SIL, assegura que o Salão está a acompanhar a evolução positiva do setor que conta com um crescimento na ordem dos 30%, “vamos duplicar o espaço do Salão, passando este ano a ter dois pavilhões, o Pavilhão ‘Pessoa’ e o Pavilhão ‘Camões’”.

Adianta que se vai atingir os 65 mil visitantes e irão ter mais de 350 empresas, estando o setor representado na sua plenitude, “o SIL é a grande mostra representativa do imobiliário em Portugal, proporcionando ao investidor e ao consumidor final uma oferta diversificada e de qualidade”.

A responsável apresenta as novidades para esta edição, que se irá realizar entre os dias 3 e 7 de outubro, na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa . Uma delas é o “SIL Cidades”, este ano e pela primeira vez temos a Cidade Convidada que será o Seixal, que irá apresentar os projetos estruturantes que vai desenvolver no seu município. Contudo, reforça que irá estar presente a cidade anfitriã Lisboa e outras cidades de Norte a Sul do País.