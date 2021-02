Novas vagas da pandemia de Covid-19, com o aparecimento de novas estirpes, como a variante inglesa que ditou o novo confinamento geral em resposta à terceira vaga, podem levar a que o Produto Interno Bruto (PIB)português não aumente este ano, segundo 88,73% dos participantes no barómetro de fevereiro da ACEGE – Associação Cristã de Empresários e Gestores, numa parceria com o Jornal Económico, a Rádio Renascença e a Netsonda.

Os resultados passarão a ser publicados todos os meses, permitindo acompanhar a evolução das expectativas quanto à recuperação da economia nacional.

A falta de confiança dos inquiridos no crescimento do PIB prende-se com o impacto negativo na economia das novas vagas da pandemia que levam a medidas restritivas para travar o crescimento dos contágios, com Portugal a bater o recorde de casos Covid-19 durante o mês de janeiro e a colocar o SNS sob pressão, o que acabou por ditar um novo confinamento geral, pelo menos até 14 de fevereiro.

