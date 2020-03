Mais de metade dos portugueses acreditam que os serviços de saúde portugueses não estão preparados para lidar com o coronavírus, sendo essa a opinião de 52,2% dos entrevistados numa sondagem realizada pela Aximage para o Jornal Económico. Aqueles que, pelo contrário, confiam na resposta nacional ao COVID-19 não passam de 38,3%, havendo 9,5% de inquiridos a não ter vontade ou capacidade de dar opinião neste tema.

As entrevistas foram realizadas em meados de fevereiro, antes da deteção dos primeiros casos de pessoas infetadas com o vírus em Portugal, mas já então era evidente a convicção na opinião pública de que seria difícil reagir ao novo problema de saúde pública. Ao ponto de haver um único grupo confiante no grau de preparação dos serviços de saúde: os eleitores socialistas.

