Maioria dos municípios portugueses só terá passe único este mês

O Governo esperava que 85% dos portugueses usufruíssem dos descontos nos passes logo no início de abril. No entanto, segundo as contas do “Jornal de Notícias” (JN), só oito das 21 comunidades intermunicipais avançaram com o passe único no mês passado. Em causa estão as seguintes zonas: Lisboa Porto, Ave, Cávado, Coimbra, Oeste, Médio Tejo e Baixo Alentejo.

A maioria (14 regiões) só aplica o desconto neste mês de maio: Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, Trás-os-Montes, Aveiro, Alto Minho, Beira Baixa, Beiras e Serra da Estrela, Viseu-Dão-Lafões, Douro, Leiria, Lezíria do Tejo, Alentejo Central, Algarve e Alto Alentejo. “Não era possível reformar todo o sistema de bilhética e fazer o contacto com as rodoviárias para tão breve”, explicou ao diário o corpo dirigente do Alentejo Central.

De acordo com a informação recolhida pelo JN, no Alentejo Litoral, nomeadamente nos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines, a redução tarifária só deverá acontecer em junho ou julho.