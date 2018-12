Bolsas universitárias já tiveram reforço de 500 mil euros na Madeira

Dos orçamentos apresentados pelo executivo madeirense existiu um reforço de 500 mil euros para as bolsas universitárias na Madeira, disse Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, na discussão do Orçamento Regional, que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira.

O Orçamento Regional tem permitido ao longo da legislatura, assegurou o governante, que mais alunos sejam abrangidos pelas bolsas universitárias, a continuação do redimensionamento da rede escolar, o prosseguir das obras de requalificação em diversos estabelecimentos escolares, no apoio aos projectos promoção sucesso escolar, e uma maior aposta na via profissionalizante do ensino.

O governante disse ainda que o orçamento que vai ser afecto à educação vai permitir a continuidade da política seguida pelo executivo.