Low cost FlixBus acelera em Portugal com ligações mais baratas à Europa

FlixBus, o maior operador europeu de serviços de mobilidade de longa distância, acaba de lançar a sua 13 linha de ligação internacional no mercado português. O autocarro sai de Lisboa, passa em Évora, onde admite passageiros, e termina em Málaga.

A operar em Portugal há cerca de um ano, a Flixbus oferece já 230 conexões a Espanha e França a partir das suas 13 linhas no nosso país. Ao Jornal Económico, fonte da empresa garante não ficar por aqui.

Max Zeumer, vice-presidente internacional da FlixBus, faz, de resto, um balanço muito positivo do negócio em Portugal. “Quadruplicamos as ligações entre Portugal e o resto da Europa em apenas um ano, e estas ligações continuarão a aumentar”, diz, acrescentando que uma rede com cerca de 2.000 destinos ligados através das linhas Flixbus faz com que cada vez mais cidades portuguesas estejam ligadas a toda a Europa.

A startup combina tecnologia, ecommerce e transportes sustentáveis, dispondo de uma frota de cerca de 2.000 autocarros, que operam em toda a Europa.

O modelo de negócio da startup baseia-se na cooperação. A empresa estabelece acordos com empresas locais de transporte de passageiros, geralmente empresas familiares e PMEs, que possuem ampla experiência no setor, sendo a FlixBus responsável por todos os aspetos tecnológicos, planeamento de rede, otimização das linhas, marketing, venda de bilhetes, atendimento ao cliente e suporte ao motorista 24 horas por dia, através do controle de tráfego. A PME de Ponte de Lima Ovnitur foi a primeira parceira portuguesa da ‘low cost’ nascida na Alemanha.

A FlixBus emprega cerca de 200 programadores e especialistas que asseguram a gestão 100% online de 300.000 ligações diárias da empresa e gerem os milhares de passageiros que as utilizam diariamente.

Os bilhetes têm preços a partir de 6,99 euros e podem ser comprados online no site da empresa, através de uma aplicação para telemóvel ou mesmo no próprio autocarro.