Mais de 10 milhões de euros em subsídios atribuídos pelo Ministério da Defesa alvo de auditoria

A Inspeção-Geral de Defesa Nacional (IGDN) está a rever todos os subsídios atribuídos pelo Ministério da Defesa (MD) à Liga dos Combatentes, à Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA) e à Cruz Vermelha, entre 2014 e 2017, escreve o ”Correio da Manhã” (CM), esta segunda feira.

Durante este período, o MD atribuiu a estas três entidades mais de 10,2 milhões de euros, dos quais mais de 4,5 milhões de euros foram canalizados para a Liga dos Combatentes e para a ADFA. Os restantes cerca de 5,7 milhões de euros foram destinados à Cruz Vermelha.

A auditoria a estas três entidades começou a ser feita este ano. Em resposta à questões do CM, o Ministério da Defesa indica que, ”em cumprimento do Plano de Auditorias de 2018 da IGDN, foi determinada a realização de uma auditoria à Cruz Vermelha Portuguesa, à Liga dos Combatentes e à ADFA”, sendo que aquela à Cruz Vermelha foi concluída em outubro e as restantes ainda estão em curso.

Com base nos dados do Orçamento de Estado, constata-se que, entre 2014 e 2017, a Liga dos Combatentes recebeu subsídios de valor superior a 3,24 milhões de euros e a ADFA contou com apoios de cerca de 1, 3 milhões de euros.