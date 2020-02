Mais de 15 mil alunos abrangidos pelo programa de saúde oral na Madeira

O programa público de saúde oral da Madeira, ‘Madeira a Sorrir’, abrange 15 mil alunos na região autónoma, e já contribuiu para a diminuiu em cerca de 20% das infecções por cárie dentária, avançou Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, durante uma visita à escola Ribeiro Domingos Dias, um estabelecimento escolar considerado de referência na aplicação deste programa de saúde oral.

O objetivo do programa passa por “promover acções de sensibilização e diminuir as infecções da cavidade oral como as gengivas e as cárie dentária”, explicou Pedro Ramos, durante a iniciativa do programa ‘Madeira a Sorrir’.

O governante sublinhou que “está satisfeito” com o que tem sido atingido, referindo que o programa abrange a maioria das escolas da Madeira. “No pré-escolar, 1º ciclo e 2º ciclo, tem duas acções fundamentais, onde se chama a atenção para a escovagem e para o bocejo, como medidas preventivas para evitar infecções da cavidade oral”, acrescentou o secretário regional da Saúde.

Pedro Ramos disse ainda que em 2019/2020 percorreu-se mais de uma centena de escola, e que o objetivo passa também por todas as escolas “terem o mesmo tipo de comportamento” relativamente à saúde oral.