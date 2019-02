Mais de 160 mil desempregados não recebem subsídio

Do número total de desempregados inscritos nos centros do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) em janeiro (350.772), cerca de 47% (correspondente a 164.014 pessoas) não recebiam subsídio.

Os números, avançados esta segunda-feira pelo “Diário de Notícias/Dinheiro Vivo” (DN/DV) através do cruzamento de dados com a Segurança Social, mostram que, contudo, se trata de um aumento nos apoios atribuídos em termos homólogos.

A contribuir para este acréscimo estiveram as prestações entretanto criadas, entre as quais a medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração que começou a ser paga em julho de 2016, segundo o DN/DV.

De acordo com o jornal do grupo Global Media, houve 186.758 portugueses que receberam subsídio de desemprego no primeiro mês deste ano e que o valor médio desta benesse, nessa altura, foi de 486,20 euros.