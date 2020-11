Mais de 60% dos europeus quer mudar para bancos digitais mas não o fará no próximo ano

A tecnologia financeira está a ter cada vez mais adeptos. Segundo um novo relatório da Mastercard, 62% dos europeus inquiridos tem interesse em mudar do seu banco físico para plataformas digitais, o que representa um crescimento de 13 pontos em três anos. Porém, só 23% considera passar para um banco 100% online nos próximos 12 meses e quase ninguém acredita que as instituições bancárias tradicionais desaparecerão na próxima década.

A análise, que envolveu 9.600 entrevistados, concluiu que mais de dois em cinco europeus (42%) realizaram com maior frequência transações financeiras online ou através de apps do que antes da pandemia. No entanto, mais de metade (52%) dos utilizadores de banca digital disse a regularidade com que fazem transações financeiras não se alterou este ano.

“À medida que nos adaptamos a toda esta realidade em permanente mudança, verificamos que estamos de alguma forma a viver uma primeira vida digital e que os europeus desejam soluções simples e seguras no que respeita às suas atividades bancárias e de pagamento”, afirma Mark Barnett, presidente da Mastercard Europa.

O interesse no digital banking e soluções móveis na Europa também varia, uma vez que se verificou que os mercados do Leste estão 13 pontos à frente quando comparados com seus homólogos da Europa Ocidental (57% versus 44%). Os inquiridos búlgaros (62%) foram os expressaram um maior interesse, enquanto os alemães e holandeses revelaram uma maior propensão em rejeitar as novas tecnologias financeiras e manifestaram satisfação na utilização de soluções bancárias e de pagamento tradicionais (17% e 18%, respetivamente).

O mais recente estudo da Mastercard sobre a evolução da banca aponta também que as prioridades sobre os atributos que os utilizadores querem ver nos serviços bancários online e nas soluções de pagamento móvel alteraram-se, pois valorizam mais uma disponibilidade elevada (+ nove pontos), atributos de lifestyle, (+ onze pontos) e custo-benefício (+ nove pontos), em comparação com 2019.

“A maioria (51%) também estipulou que a segurança era o elemento mais importante de uma solução de banca digital, possivelmente devido ao aumento de ciberataques sofisticados que dominaram as manchetes dos jornais nos últimos meses”, pode ler-se no “Mastercard Digital Banking Survey 2020”, divulgado esta quinta-feira.