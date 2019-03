Mais de uma centena de jovens disputam final do European Money Quiz

Se tens entre 13 e 15 anos, este ‘jogo’ interessa-te. O European Money Quiz, iniciativa promovida em Portugal pela Associação Portuguesa de Bancos, vai juntar em competição direta mais de cem jovens de todo o país e pôr à prova a tua capacidade de gerir as finanças pessoais.

O Quiz é realizado através da plataforma online “Kahoot!”, o que permite que o jogo possa ser jogado em simultâneo e em tempo real pelos jovens. Os participantes têm que responder a um questionário de 15 perguntas, que incidem em áreas como poupança e crédito, risco, inflação e segurança online.

A eliminatória nacional vai ser jogada no dia 28 de março, às 11h00, no Auditório da Faculdade de direito de Lisboa, por alunos entre o 7.º e o 9.º ano. Os dois estudantes com melhor classificação vão representar Portugal na final europeia, que se realiza em Bruxelas, no dia 7 de maio.

O European Money Quiz foi criado pela Federação Bancária Europeia (EBF), que integra as associações de bancos da Europa, no âmbito das comemorações da European Money Week – a semana que, anualmente, a EBF dedica à promoção de iniciativas relacionadas com a educação financeira. Tem como objetivo testar a literacia financeira de milhares de estudantes europeus, contribuindo para fomentar a educação financeira junto dos mais jovens.

Na primeira edição, realizada o ano passado, o European Money Quiz foi jogado por mais de 40 mil alunos em 30 países europeus. Mariana Policarpo e Leonor Santos Madeira (na foto), foram as estudantes que em Bruxelas defenderam as cores verde-rubro de Portugal.