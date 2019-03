Mais Porto Santo quer ferry a fazer escala na Ilha Dourada

O Mais Porto Santo desafia o Governo Regional para que o ferry entre o Funchal e Portimão faça escala no Porto Santo, “como forma de minimizar a concorrência desleal que vai voltar a promover contra os porto-santenses”, diz o Vereador José António Castro.

O Vereador defende também a possibilidade de se estender o Subsídio Social de Mobilidade entre as ilhas aos três meses de verão, “como forma de equilibrar a balança e não prejudicar a economia da Ilha Dourada, como aconteceu no verão do ano passado”.

O movimento de cidadãos independentes afirma que a operação marítima entra a Madeira e o continente no verão de 2018, para além de ter tido um prejuízo de 2 milhões de euros nos cofres da Região, penalizou a economia do Porto Santo, pelo que entende como fundamental a tomada de diligências que ajudem a minimizar o risco da aposta política.

O Vereador José António Castro refere que para que o preço de uma viagem marítima entra a Madeira e Portimão não fique praticamente igual em relação ao trajeto entre o Funchal e o Porto Santo, diferença que em 2018 foi de apenas 1 euro, “acreditamos que o subsídio de mobilidade de 25 euros pago aos residentes da Madeira como forma de esbater a sazonalidade e incentivar a economia do Porto Santo, será também uma realidade em julho, agosto e setembro”.

José António Castro teme que a procura pelo Porto Santo continue a diminuir, e, por isso diz que não aceita “que o Governo Regional fomente uma concorrência desleal, promovendo o pagamento de um ferry entre o Funchal e Portimão com preços absurdos, quando comparativamente com aqueles que são praticados pela empresa Porto Santo Line”.