Mais seis escolas da Madeira tiveram casos positivos de covid-19

Na passada quarta-feira foram identificadas mais seis escolas da Madeira com casos positivos de covid-19, indica a atualização epidemiológica constante no portal da Secretaria Regional da Educação.

Na EB1/PE Eng. Luís Santos Costa um aluno testou positivo à covid-19, levando a que uma turma de 22 alunos e um docente entrassem em “regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde”, indica a secretaria regional.

Na EB1/PE Rancho e Caldeira dois alunos testaram positivo e na EB23 da Torre dois alunos testaram positivo ao coronavírus.

Na EB1/PE Prof. Eleutério de Aguiar um docente testou positivo à covid-19 e na Escola Maria Eugénia Canavial um aluno testou positivo ao coronavírus.

A secretaria regional diz ainda que no Centro Infantil Maria Eugénia Canavial uma funcionária testou positivo à covid-19 e duas crianças tiveram contacto direto com casos positivos, fora do contexto escolar. “Na sequência, três salas (57 crianças) iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde”, refere a secretaria da Educação.

Já na EB1/PE Ribeiro Domingos Dias “um aluno e uma educadora tiveram contacto direto com casos positivos, fora do contexto escolar. Na sequência, uma turma (20 alunos) inicia regime de aulas não presencial”, diz a secretaria regional.

Na Creche e Jardim de Infância “O Canto dos Reguilas”, por causa de um contacto direto de uma criança com um caso positivo, fora do contexto escolar, “uma sala (20 alunos), uma educadora e duas auxiliares iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde”.

No Infantário “O Planeta das Crianças” também devido a contacto direto de duas crianças com casos positivos, fora do contexto escolar, “duas salas (28 crianças) iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde”, confirma a secretaria regional.