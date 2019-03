Mais uma aterragem de emergência feita por um Boeing 737 Max 8

Um avião Boeing 737 Max 8 foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência, desta vez na Flórida, Estados Unidos da América. A operação aconteceu na terça-feira no voo 8701 da companhia Southwest Airlines com destino a Victorville, California. A aeronave foi forçada a aterrar depois de uma falha no motor. Nenhum passageiro estava a bordo.

Os dois pilotos que estavam a bordo do voo relataram “um problema de desempenho com um dos motores logo após a descolagem”, explica a CNN. “A tripulação seguiu o protocolo e aterrou com segurança no aeroporto”, cita o site norte-americano.

A Southwest explicou que a aeronave será transferida para a sua instalação de manutenção em Orlando para uma revisão. A Federal Aviation Administration já deu inicio a uma investigação sobre o caso.

A frota global de aeronaves 737 Max foi suspensa indefinidamente a 13 de março, depois do segundo acidente fatal envolvendo o mesmo modelo na Etiópia, com quase duas dezenas de mortos.

Não está claro se a aterragem de emergência estava relacionada com as suspeitas de problemas com a aeronave.

Um relatório preliminar sobre o acidente da Ethiopian Airlines será divulgado esta semana, informou o Ministério do Transporte do país.