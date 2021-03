A Makro Portugal, do grupo multinacional germânico Metro, sofreu com a pandemia em 2020, mas conseguiu ganhar quota de mercado. Quem o assegura é David Antunes, CEO da empresa, em entrevista ao Jornal Económico, na qual garante que apesar de ter aberto as suas portas ao consumidor final em parte do ano passado, a Makro se vai manter com o foco total no segmento grossista no nosso país. Em termos de futuro, as grandes apostas passam pelo reforço do apoio ao sector HoReCa (Hotelaria, Restauração, Cafetaria) e pela dinamização dos canais digitais.

No início do exercício fiscal de 2020, “as vendas a nível global mostraram um crescimento dinâmico encorajador e estavam no limite superior das nossas perspetivas”. Embora o terceiro trimestre tenha sido afetado posteriormente pelos confinamentos (-17,5%), “no quarto trimestre já conseguimos voltar quase ao nível do ano anterior (-0,5%)”, pelo que, “consequentemente, fomos capazes de ganhar quota de mercado”.

