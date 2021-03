Manchester United assina acordo de patrocínio no valor de 275 milhões de euros

O Manchester United, onde atua o português Bruno Fernandes, acaba de anunciar um acordo para o patrocínio das camisolas oficiais de jogo com a ‘TeamViewer’ no valor de 235 milhões de libras (275 milhões de euros) naquele que é o acordo deste género mais valioso da história da Premier League, segundo o “The Guardian”.

O contrato será válido para as próximas cinco temporadas, a iniciar em 2021/22. A ‘TeamViwer’ é uma empresa especializada em software com sede na Alemanha, mas com uma forte presença no mercado chinês.

Com este patrocínio, o clube acredita que o contrato será o mais lucrativo alcançado durante a pandemia por qualquer equipa desportiva, sendo encarado com um sinal da sua resiliência comercial.

A TeamViewer substituirá a fabricante norte-americana de automóveis Chevrolet na frente das camisolas de jogo dos ‘Red Devils’. Ainda assim, o clube pretende introduzir um patrocinador automóvel separado, que trará uma nova linha de financiamento.

Estão também em andamento discussões sobre um novo acordo para os equipamentos de treino do Manchester United, para substituir o atual acordo com a AON.