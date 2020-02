Mangualde: abriu o concurso para arrendamento acessível de 18 casas

As candidaturas ao primeiro concurso por sorteio de rendas acessíveis a habitações no concelho de Mangualde, promovidas pelo IHRU -Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, arrancou hoje, dia 10 de fevereiro.

Estas candidaturas foram abertas no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível.

“O concurso inclui um total de 18 habitações de tipologias T2, T3 e T4, com valores de renda entre 215 euros e 287 euros, localizadas no concelho de Mangualde. Os contratos de arrendamento destinam-se a habitação permanente dos agregados habitacionais e têm a duração mínima de cinco anos”, explica um comunicado do Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

De acordo com esse documento, as habitações a sorteio podem ainda ser visitadas nos dias 11 e 13 de fevereiro e os interessados podem concorrer até dia 14 de fevereiro às 19 horas, através do preenchimento do formulário de admissão ao concurso.

“São admitidos a concurso por sorteio os concorrentes que estejam registados na Plataforma do Arrendamento Acessível, preencham as condições de elegibilidade do programa e os requisitos do aviso do concurso”, adianta o referido comunicado.

O ministério liderado por Pedro Nuno Santos sublinha que “esta iniciativa, a primeira das que o IHRU prevê lançar no ano de 2020 para oferta de habitações através do Programa de Arrendamento Acessível, enquadra-se no conjunto das soluções habitacionais disponibilizadas pelo instituto para garantir o acesso à habitação às famílias que não têm resposta por via do mercado”.