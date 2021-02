Comissão Europeia atualiza hoje as projeções económicas

A Comissão Europeia publica esta quinta-feira a atualização das projeções económicas, numa altura em que Portugal vive uma nova vaga da pandemia e o Governo já admitiu que irá rever o cenário macroeconómico inscrito no Orçamento do Estado para 2021.

O governo decretou no início do ano novas medidas de restrição com impacto para a atividade económica na sequência do aumento do número de infectados e de mortos devido à pandemia e o ministro das Finanças reiterou na terça-feira no Parlamento que o cenário macroeconómico será revisto “significativamente” no Programa de Estabilidade.

Bruxelas irá atualizar as projeções de crescimento do PIB e da inflação da zona euro e da União Europeia, incluindo os detalhes por país, estando agendada uma conferência de imprensa do comissário da Economia, Paolo Gentiloni, às 10 horas.

Nas últimas previsões, em novembro, o executivo comunitário previa que a economia portuguesa recuperasse 5,4% este ano e 3,5% em 2022. “Os riscos estão ainda negativos devido à elevada dependência de Portugal no turismo externo, no qual a incerteza permanece significativa”, assinalava a Comissão nas projeções económicas do outono.

Relativamente à zona euro, Bruxelas agravou as projeções em quase dois pontos à projeção do verão, estimando um crescimento do PIB de 4,2% nos países da moeda única e de 4,1% no conjunto da União Europeia.