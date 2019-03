Manifestantes a favor do Brexit dizem que votação de hoje foi “traição”

O acordo do Brexit foi chumbado pela terceira vez e gerou uma manifestação em Londres contra a saída do Reino Unido da União Europeia.

Um grande grupo de britânicos a favor da saída reuniu-se no Parlamento e ao mesmo tempo que os líderes votavam começaram a cantar “Fora significa fora”, ao som de Bohemian Rhapsody de Queen. Segundo a agência Reuters, quando o resultado da votação chegou à multidão, os aplausos inundaram a Praça do Parlamento.

No entanto, o humor dos manifestantes rapidamente mudou. Com a saída prevista até, no máximo, dia 22 de maio, a preocupação começou a assolar os ocupantes. “Agora estamos no caminho de um não-acordo”, assumiu a cidadã britânica Louise Hemple, citada pela agência noticiosa. “Agora é tudo sobre o voto deles, e não o nosso”, diz, referindo-se ao referendo votado por 17,4 milhões de cidadãos.

O grupo de cidadãos britânicos diz sentir-se traídos pelo facto de terem votado no referendo para sair e não ter acontecido, acrescenta a Reuters. “Hoje era o dia em que deveriamos sair, e o Brexit foi traído”, classifica o professor reformado David Malindine.

Grande parte dos manifestantes a favor do Brexit consideram que a elite política será punida caso os laços com Bruxelas sejam cortados. O manifestante Andy Allan assume que poderá haver um movimento semelhante aos “coletes amarelos” caso o Reino Unido falhe a saída.