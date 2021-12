Mapa Lisboa Lixo Zero, um roteiro com alternativas sustentáveis

Para cristalizar o espírito de partilha do Natal, o Lisboa Lixo Zero pretende ser um mapa colaborativo e aberto ao contributo dos moradores da cidade. Lisboa tem agora um local onde pode identificar uma loja, um equipamento, um serviço ou qualquer infraestrutura disponível nos bairros da capital que reflita e promova a resiliência, a sustentabilidade e o bem-estar das suas comunidades. Qualquer cidadão pode participar no desenvolvimento do mapa, preenchendo o formulário de submissão disponível aqui.

São exemplos: compostores comunitários, hortas, lojas a granel e de segunda mão, mercearia com produção local, serviços e centros de reparação e mercados locais.

Este projeto ainda piloto, tem como grande objetivo a construção colaborativa de uma cultura local de gestão circular dos recursos, necessária para melhor educar as gerações futuras e sensibilizar os cidadãos para uma maior consciência e cuidado ambientais. Contando com uma rede de parcerias alargada, o projeto desenvolveu diversas atividades comunitárias para disseminar práticas Lixo Zero geradoras de poupança e sustentabilidade.

Este mapa foi um dos resultados desenvolvidos no âmbito do projeto MIC – Movimento de Impacto em Cadeia, financiado pelo programa BIPZIP da Câmara Municipal de Lisboa e tendo como promotor a Zero Waste Lab, em parceria com a associação 4Change, a Fundação Gonçalo Silveira, o Movimento de Expressão Fotográfica, a Zero Waste Youth e a Junta de Freguesia de São Vicente, foram desenvolvidas metodologias para o impacto de metas lixo zero na cidade.