Marca Portuguesa é exemplo de tendência no novo luxo

Em busca de soluções para contornar o consumismo, a despesa e o desperdício associados à altura do Natal, a organização sem fins lucrativos Zero Waste Lab decidiu criar o Mapa Lisboa Lixo Zero, um roteiro com alternativas sustentáveis para as nossas necessidades e compras – lojas em segunda mão, cicloficinas, hortas, recursos de partilha, entre outros.