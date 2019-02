O valor das marcas não se mede em números, nem em anos, não se mede no número de colaboradores nem no investimento. Existem marcas fantásticas em Portugal! Pequenas, médias e grandes e todas têm estórias para contar, produtos novos ou novas campanhas para mostrar.

Foi por isso que quando o Jornal Económico me desafiou a apresentar um novo programa não hesitei.

“Marcas com Valor” quer ser um programa de marcas, que traz novidade e frescura ao mercado, mostrando aquilo que fica por dizer na publicidade. Com tempo suficiente para ser visto no telemóvel, tablet ou computador, sem cansar, mas com a possibilidade de ser visto também em televisão.

“Marcas com Valor” já está no ar e quer mostrar as marcas que os portugueses conhecem bem, mas também as que ainda têm muito para dar a conhecer. Uma conversa de dez minutos que revela o essencial, os pormenores que ninguém sabia e todas as novidades, passando a mensagem que cada marca considera importante.

Um programa de marcas com uma assinatura de valor que é a do Jornal Económico, que lhe dá a possibilidade de estar em várias plataformas e de atingir diferentes tipos de público.

Lançámos já três programas que podem ser vistos no site e Facebook do Jornal Económico e também no Sapo. Queremos fazer muitos mais e receber naquele espaço acolhedor quem nos quiser visitar.

Para isso, basta enviar um e-mail para marcascomvalor@jornaleconomico.pt. Ficamos à vossa espera!