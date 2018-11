Marcas, destinos turísticos e imobiliário: Como potenciar esta trilogia?

A Conferência Internacional com o tema “Marcas Globais, destinos turísticos e mercado imobiliário. … como tirar o melhor partido desta relação?”, irá debater questões como o boom turístico e imobiliário e como potenciar a marca Portugal além-fronteiras.

A consultora ESSENTIA, que atua nas áreas da Reabilitação Urbana, do Imobiliário, da Hotelaria e Turismo Sustentável, bem como no Território de Redes de Cultura e de Lazer, pretende ao organizar este evento, “debater de forma aberta e perceber a importância de trazer novas marcas, operadores qualificados ao nível de marcas hoteleiras internacionais para a afirmação e consolidação de um destino, na criação de novos fluxos e sobretudo no direcionamento desses fluxos para novos produtos, novas zonas de Lisboa e diversificar a oferta que existe hoje no mercado”, refere José Gil Duarte, Founder & CEO da ESSENTIA.

Entre os nomes presentes, destaque para Miguel Frasquilho, presidente do Conselho de Administração da TAP; Georg Klusak, co- founder and managing partner of Institutional Investment Group; Daniel Traça, Nova SBE campus e José Roquette, Chief Development Officer do Pestana Hotel Group, entre outros.

De referir que a ESSENTIA, está a coordenar alguns dos projetos mais emblemáticos para a cidade de Lisboa. Projetos que abrangem cerca de 76.500 metros quadrados para reabilitar na capital portuguesa, distribuídos por 11 grandes empreendimentos nos locais mais desejados da capital portuguesa, que vão nascer a partir de imóveis históricos, palácios e palacetes, que esperam por reabilitação e novos destinos, desde habitação ao turismo, entre eles o conhecido Quarteirão da Portugália, com assinatura do atelier ARX.

Entre os projetos que estão a coordenar destaque para mais seis novos hotéis no centro de Lisboa e com eles novas cadeias hoteleiras, verdadeiras estreias em Portugal.

A conferência vai decorrer no próximo dia 29 de novembro, na Estufa Real, na Ajuda, em Lisboa, entre as 8h30 e as 18h.