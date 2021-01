Marcelo e Costa defendem mobilização no combate à pandemia: “Estamos em semanas determinantes”

Em visita ao polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas, o primeiro-ministro António Costa e o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa sustentaram que o combate à pandemia “tem de nos mobilizar a todos” e que todo o país deve estar empenhado em combater o vírus.

O primeiro-ministro apontou que as Forças Armadas “têm dado um contributo muito importante” no combate à pandemia, nomeadamente com a expansão de camas para um total de 274 camas de enfermaria e de cuidados intensivos e integrados. Para António Costa, o Hospital das Forças Armadas tem sido um reforço importante para o Serviço Nacional de Saúde ao longo dos últimos meses, porque permitiu aumentar a capacidade em 146% no número de camas.

António Costa defendeu que os dois polos do Hospital das Forças Armadas “têm conseguido transformar-se para disponibilizar ao país um número significativo de camas”, seja de enfermaria geral ou de cuidados integrados. Costa destacou ainda a reativação do antigo Hospital Militar da Ajuda, que serviu para acolher doentes infetados, bem como a Base do Alfeite que se tornou num centro de acolhimento “que permitiu realojar muitos dos chamados doentes sociais, que tendo alta hospitalar continuavam nos hospitais porque não tinham para onde ir”.

O primeiro-ministro e o Chefe de Estado agradeceram ainda o apoio que as Forças Armadas disponibilizaram na evacuação de lares devido aos surtos, o planeamento do plano nacional de vacinação contra a Covid-19, bem como na identificação e rastreamento das cadeias de transmissão entre infetados.

“É um motivo de orgulho para o país termos este exemplo de dedicação”, sublinhou António Costa antes de passar o discurso a Marcelo Rebelo de Sousa.

Por sua vez, o Presidente da República afirmou que a visita às instalações, em conjunto com o primeiro-ministro e a ministra da Saúde, serve “para mostrar que se trata de um combate de todos, em total união com o mesmo objetivo”. “Orgulho e gratidão. Orgulho como comandante Supremo das Forças Armadas e gratidão às Forças Armadas”, destacou o Chefe de Estado.

“Em tempo de pandemia tem sido extraordinário o papel das nossas Forças Armadas”, disse Marcelo Rebelo de Sousa. “Não pode ser apenas um combate do poder público e das Forças Armadas. Tem de ser um combate de todos os portugueses”, continuou o Presidente da República.

“Estamos em semanas que se apresentam determinantes para este combate. O objetivo é conter e começar a inverter a tendência do número de infetados, internamentos e internamentos em intensivos”, sustentou no seu discurso.