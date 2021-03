Marcelo e Costa elogiam Fundação Champalimaud por ser quarta melhor do mundo em inteligência artificial

A Fundação Champalimaud situou-se no quarto lugar do ranking das quatro melhores instituições sem fins lucrativos na área da Inteligência Artificial e Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa já felicitaram a entidade pelo lugar de destaque na revista científica “Nature“.

Numa mensagem deixada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa felicita “a Fundação Champalimaud e a sua presidente, Leonor Beleza, por ter sido considerada, pela prestigiada revista ‘Nature’, a quarta melhor instituição sem fins lucrativos a nível mundial na área da Inteligência Artificial”.

Segundo o Presidente da República esta distinção “é um feito que reflete a excelência e a liderança internacional da investigação feita pelos cientistas da Fundação Champalimaud, em que os conhecimentos do cérebro são aplicados a modelos matemáticos avançados”.

Marcelo Rebelo de Sousa nota que a distinção da Fundação “honra Portugal pelo trabalho que tem desenvolvido ao serviço da Ciência ao longo dos anos, demonstrando a importância da Ciência na maneira como vivemos e trabalhamos”.

O primeiro-ministro recorreu à rede social Twitter para felicitar a entidade por ter recebido a distinção. “Prestigia Portugal e honra a ciência portuguesa”, afirma António Costa.

“Demonstramos que a aposta no conhecimento científico e no desenvolvimento do saber através da ciência e da inovação é o caminho certo para competirmos com os melhores à escala global”, escreveu.

António Costa avança ainda que no ano passado “Portugal passou ao grupo de países ‘fortemente inovadores'”, seguindo o European Innovation Scoreboard de 2020, sendo este “mais um passo dado para consolidarmos este desafiante caminho”.

