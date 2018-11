Marcelo Rebelo de Sousa: “Recriminações e suspeições” entre Portugal e Angola “foram ultrapassadas”

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta quinta-feira que a visita do presidente angolano, João Lourenço, a Portugal vem encerrar um “intervalo longo de mais nas visitas recíprocas” dos dois chefes de Estado. O chefe de Estado português falou um “novo e promissor ciclo” e que, depois de ultrapassados os conflitos diplomáticos com Angola, vai ser mais fácil “encontrar caminhos que se completam e estreitam com Portugal”.

Numa conferência de imprensa conjunta no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa renovou o “desejo de mudança e renovação” nas relações diplomáticas entre Portugal e Angola. “Ultrapassadas as recriminações e suspeições, umas muito antigas, outras mais recentes, será mais fácil encontrar caminhos que se completam e estreitam com Portugal”, disse.

Marcelo Rebelo de Sousa disse esperar “um novo tempo para os dois Estados”. “Hoje o sol apareceu e a chuva passou exatamente no momento de vossa excelência apareceu. Eu lhe digo: seja bem vindo a Portugal. Esta que é a sua terra também”, afirmou o presidente português.

Sobre os acordos que o Governo português deve assinar com Angola esta sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa salientou que “os políticos servem os Estados para servirem os povos, por isso é bom que os acordos a celebrar amanhã na educação, na cultura, na justiça e nas finanças serviam necessidades concretas dos povos”.

A visita oficial de João Lourenço iniciou-se pelas 11h. O presidente angolano foi recebido pelo presidente português na Praça do Império, onde foi recebido com honras militares. Seguiu-se uma visita ao Mosteiro dos Jerónimos, onde João Lourenço depositou uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões. O presidente seguiu depois para o Palácio de Belém, onde esteve à conversa com Marcelo Rebelo de Sousa.

A visita prossegue com uma ida à Assembleia da República, onde João Lourenço será recebido pelo presidente do Parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues. A visita oficial de três dias termina no sábado, depois de uma breve passagem pelo Porto, na sexta-feira, onde vai assinar acordos com o primeiro-ministro, António Costa, e irá encerrar o seminário empresarial Portugal-Angola.

(em atualização)