Marcou viagem pela Wow Air? Saiba como pode ser reembolsado

A companhia aérea islandesa Wow Air anunciou esta quinta-feira ter cessado as suas operações, revela o jornal espanhol “Expansión”. Andreas Hermansson, especialista em direitos dos passageiros aéreos da AirHelp, a organização especializada em direitos dos passageiros aéreos, explica o que devem os passageiros fazer, se tinham voo planeado com a transportadora aérea e como podem ser reembolsados.

“Se reservaram o voo através de uma agência de viagens ou de uma companhia aérea parceira. As agências de viagens ou as companhias aéreas parceiras podem ser responsáveis se os voos estiverem cobertos por planos de seguro de viagem, ao passo que, no caso de férias organizadas, a cobertura deve ser garantida”, explica Andreas Hermansson.

Uma outra opção indicada pelo especialista é a “compensação para passageiros que reservaram diretamente com a Wow Air e pagaram com cartão de crédito. O pagamento pode ser anulado antes de ser creditado na conta da companhia aérea. Mesmo que os montantes já tenham sido debitados, tratando-se de um caso de falência é possível conseguir o reembolso. Para isso, o passageiro deve enviar um documento para a respetiva empresa/banco emissora do cartão de crédito, que certifica o pedido malsucedido da companhia aérea”.

No entanto, “os passageiros da Wow Air que sofreram uma perturbação de voo elegível para compensação já não poderão solicitar qualquer indemnização, a menos que o seu voo tenha sido operado por uma companhia aérea diferente”, refere Andreas Hermansson.

A companhia islandesa low-cost encerrou as suas operações depois das negociações com outras companhias aéreas para uma potencial aquisição terem falhado. A Wow Air negociou sem sucesso nos últimos quatro meses com a rival islandesa Icelandair e com um fundo de capital dos Estados Unidos.

Numa carta enviada aos funcionários da empresa, o diretor executivo e fundador Wow Air, Skuli Mogensen, diz que “nunca me perdoarei por não ter agido mais depressa”. Fundada em 2011, a Wow Air fazia ligações entre a Islândia, Europa e América do Norte e no ano passado transportou 3,5 milhões de passageiros para 26 destinos, representando quase um terço do tráfego aéreo total no país nórdico.