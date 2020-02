Não é esperado um acordo final sobre o Orçamento de longo prazo da União Europeia, mas é com expectativa que o Parlamento Europeu aguarda que da Cimeira extraordinária entre os líderes dos 27 países, que terá lugar a 20 de fevereiro, resulte uma aproximação às proposta dos eurodeputados.

“Precisamos de desbloquear o impasse para que possamos continuar as negociações”, salientou Margarida Marques, correlatora do Parlamento Europeu nas negociações para o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2021-2027. Em Estrasburgo, à margem de uma mesa redonda sobre o tema que reuniu diferentes famílias políticas, a eurodeputada do PS afirmou ao Jornal Económico que “quando a presidência finlandesa publicou a negotiation box, enviámos todas as contribuições. O Conselho conhece bem qual a nossa posição e sabe que se tomar decisões a determinados níveis está a enfrentar o Parlamento”.

* A jornalista viajou para Estrasburgo a convite do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor