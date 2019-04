Margarida Pocinho lamenta abandono de jovens da universidade por dificuldades económicas

A candidata do CDS-PP Madeira, ao Parlamento Europeu, Margarida Pocinho, lamentou o abandono de jovens do ensino superior devido a dificuldades económicas, durante uma acção realizada na Universidade da Madeira (UMa).

A candidata centrista referiu que o número de licenciados na Região na ordem dos 33,5%, ainda é muito baixo e inferir à média nacional, que está nos 40%. Margarida Pocinho sublinhou na visita à UMa a importância do conhecimento, da ciência e investigação para o futuro da Madeira.

Foram ainda abordados temas como: o financiamento do Fundo de Coesão para suportar a investigação e a inovação tecnológica, e ainda as verbas do Fundo Social Europeu (FSE) que financiam as bolsas e a ação social e a comparticipação regional de 15% que a UMa precisa para poder candidatar-se aos projectos europeus.

“A Universidade não dispõe do dinheiro inicial para investimentos”, afirmou a candidata centrista. “Os projectos MAC 2014-2020, que são os antigos INTERREG Madeira, Açores, Canárias, através deles podemos adquirir alguns equipamentos, mas ao nível de outras vias, temos de recorrer ao regime de amortização e isso é muito difícil para a UMa porque não tem o capital inicial”, acrescentou.

Margarida Pocinho defendeu a construção de uma nova residência universitária bem como “atrair estudantes e professores do estrangeiro e do território nacional” e que isso deve ser feito através de fundos comunitários.

Numa comparação com Canárias, Margarida Pocinho sublinhou que a Madeira está muito pior. “Eles têm muito mais financiamento do Estado, da região e da própria União Europeia”, disse.