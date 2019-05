Margarida Pocinho lança ideia para criação de Academia do Mar no Porto Santo

A candidata do CDS-PP pela Madeira às eleições europeias, Margarida Pocinho, lançou esta quarta-feira a ideia para a criação de uma Academia do Mar no Porto Santo e de um gabinete de apoio aos projetos de candidatura aos fundos comunitários.

Quanto à Academia do Mar, a candidata do CDS diz que “poderíamos atrair alunos da Madeira, do Porto Santo mas também estrangeiros, isto daria ao Porto Santo e à Madeira o desenvolvimento que é preciso. O Porto Santo não é apenas verão, as pessoas vivem aqui todo o ano, e todo o ano precisam de apoios. Temos de olhar o Porto Santo com esta visão, que sentir aquilo que o porto-santense sente e não aquilo que o madeirense pensa do porto-santense”.

Margarida Pocinho realçou que se as dificuldades que os madeirenses sentem são muitas, as do Porto Santo três vezes maiores, e daí uma maior necessidade de fundos europeus, frisando que atualmente não existe nenhuma ligação às candidaturas aos fundos europeus no Porto Santo.

A centrista vê na Europa uma oportunidade para responder a alguns dos problemas da Ilha Dourada. “Há apoios que devem ser dirigidos tanto para a agricultura como para o mar”, realçou. “Na agricultura ainda podemos ir buscar apoios para o aproveitamento das águas das chuvas, que não estão a ser devidamente aproveitas e é um dos eixos prioritários da União Europeia, no âmbito das alterações climáticas. Existem também apoios para a reflorestação, para o mar, a biologia marinha, o desporto ligado à saúde e à talassoterapia. Parece-me que também faz sentido apostar na qualificação e requalificação dos recursos humanos, na área da hotelaria, até porque a Universidade da Madeira já tem alguns cursos que poderiam ajudar nesse setor”, sublinhou.

A candidata ao Parlamento Europeu esteve acompanhada pelo líder regional do partido, Rui Barreto, o líder do CDS no Porto Santo, Miguel Matos, e pelo deputado José Manuel Rodrigues. Os cristãos-democratas apelam ao voto e explicam que sem os apoios da União Europeia a Madeira e o Porto Santo teriam “muitas dificuldades”.

No contacto com a população há quem exija que o ferry para o continente passe pelo Porto Santo, outros pedem condições para atrair mais turismo e há que se diga descrente com tudo.

A centrista aproveitou para anunciar aos jovens alguns dos cursos intermédios, entre o 12.º ano e a licenciatura, que a Universidade da Madeira ministra nas diferentes áreas: saúde, natureza, turismo, biologia marinha, receção, bar, mesa e cozinha.