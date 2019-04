Mariana Mortágua conclui doutoramento em Economia na Universidade de Londres

A deputada do Bloco de Esquerda (BE) Mariana Mortágua concluiu esta semana a sua prova de doutoramento em Economia na Universidade de Londres. O antigo líder do BE, Francisco Louçã, sublinhou esse feito da jovem deputada, em mensagem publicada na rede social Facebook.

“Não há muitas pessoas que, tendo o trabalho intensíssimo do Parlamento ou noutra profissão ou função, tenham a capacidade de trabalho que permite escrever uma tese e para a levar ao júri numa universidade internacional de referência”, escreveu Louçã.

Recorde-se que, em 2013, aos 27 anos de idade, Mortágua interrompeu o doutoramento em curso na School of Oriental and African Studies (SOAS), da Universidade de Londres, regressando então a Portugal para assumir o mandato de deputada, em substituição de Ana Drago.

Apesar da intensa atividade na Assembleia da República, com destaque para as várias comissões de inquérito em que participou, além de ter chegado a exercer a liderança da bancada parlamentar do BE, Mortágua conseguiu agora concluir o doutoramento em Economia.