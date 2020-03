Mário Centeno deverá abandonar o Governo no início do verão

O ministro das Finanças, Mário Centeno, irá abandonar o Governo entre junho e julho, noticia o Observador. O timing é o mesmo do final do mandato do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, função para a qual o atual presidente do Eurogrupo tem sido apontado.

Fonte do Executivo disse ao Observador que a mudança “já não é notícia para ninguém”, em alusão às notícias desde as últimas eleições legislativas de que Mário Centeno estaria de saída do Governo.

A saída do ministro das Finanças levará a uma mini-remodelação no elenco governativo e, segundo o Observador, um dos nomes que circula entre os socialistas para suceder a Mário Centeno será o de Pedro Siza Vieira. Se o atual ministro da Economia transitar para as Finanças, António Costa terá que fazer substituições também na Horta Seca.