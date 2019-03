Mário Centeno é ouvido amanhã em comissão parlamentar sobre o Novo Banco

Os deputados do PSD requereram a audição urgente do ministro das Finanças, Mário Centeno, na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, seguida de audição do presidente do Fundo de Resolução, do presidente do Novo Banco e da Comissão de Acompanhamento designada no contrato de venda do Novo Banco à Lone Star. “A audição realiza-se amanhã, quinta-feira, às 17h30, depois do debate quinzenal no Parlamento”, confirmou ao Jornal Económico, a presidente da COFMA, Teresa Leal Coelho.

Esta proposta de audição parlamentar foi “feita com urgência devido à informação prestada na semana passada de o Novo Banco ter de pedir ao Fundo de Resolução mais 1.149 milhões de euros, ao abrigo do mecanismo de capital contingente”, adiantou Teresa Leal Coelho.

“Tal significa que a garantia do Estado está mesmo a ser utilizada, contrariando anteriores declarações de responsáveis governamentais, no sentido de que a mesma não seria necessária e de que não teria custos para os contribuintes”, referiu a presidente da COFMA.