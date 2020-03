A Cofina ficou a cerca de três milhões de euros de conseguir concluir o aumento de capital de 85 milhões de euros necessário para financiar a compra da Media Capital. Esta situação, que surpreendeu o mercado na madrugada da passada quarta-feira, está a dar origem a um braço de ferro com a Prisa e com o empresário Mário Ferreira. O patrão da Douro Azul acusa a Cofina de ter cancelado a operação de forma unilateral e dá a entender que estava disponível para entrar com os 2,9 milhões de euros que faltavam para subscrever a totalidade do aumento de capital.

Em declarações ao Jornal Económico, no dia em que o negócio de compra da dona da TVI foi cancelado, Mário Ferreira disse que estava disponível para comprar as ações que “facultaram para subscrever”, dando a entender que estava disposto a investir um montante superior. “Da minha parte cumpri com aquilo a que me comprometi, subscrevi todo o montante do capital que me pediram e me facultaram para subscrever” afirmou ao Jornal Económico. “De facto, foi para mim uma grande surpresa”, acrescentou, numa referência ao comunicado que a Cofina enviou à CMVM a dar conta do fracasso da operação.

