Mário Moita, Marino Freitas e Gonçalo Salgueiro no ‘Fado Funchal’

Mário Moita, Marino Freitas e Gonçalo Salgueiro são os cabeça de cartaz do ‘Fado Funchal’, um festival criado pela autarquia funchalenese em parceria com a Associação de Fados da Madeira (AFM).

O evento decorre entre os dias 19 e 21 de outubro, no Teatro Municipal Baltazar Dias. “Teremos três dias, cinco fadistas e 11 músicos numa sala fantástica como é o nosso Teatro Municipal, que espero vir a estar repleta de amantes da música, mas também, em particular, daqueles que gostam de fado”, afirmou esta segunda-feira Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Paulo Cafôfo relembrou ainda a aposta que o município tem feito na música regional, citando como exemplos o festival Fica na Cidade, a iniciativa Música nos Museus, os concertos temáticos no Mercados dos Lavradores.