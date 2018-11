Markus Soeder vai concorrer à liderança do partido CSU

O primeiro-ministro alemão Markus Soeder é candidato à liderança do partido conservador CSU. O anúncio foi feito pelo próprio este domingo, concorrendo ao cargo ocupado pelo atual ministro do Interior, Horst Seehofer, revela a agência “Reuters” este domingo.

Depois de uma análise cuidadosa e de acordo com o desejo de muitos membros, estou pronto para servir ao meu partido. É por isso que estou a concorrer para o cargo de líder do partido CSU”, afirmou Markus Soeder, à agência alemã de notícias “DPA”.

Horst Seehofer, anunciou na última segunda-feira que deixará o cargo após 10 anos à frente do partido regional da Baviera para a União Democrata Cristã (CDU), da chanceler Angela Merkel, mas continuará como ministro do Interior.

A decisão do ministro do Interior vem no seguimento da declaração de Merkel de que o seu quarto mandato como chanceler será o último, deixando o cargo de líder dos democratas-cristãos (CDU). Markus Soeder, rival de longa data na Baviera, foi o nome mais apontado para assumir o papel da liderança depois da CSU ter sofrido uma pesadas derrota nas eleições regionais da Baviera no passado mês de outubro.

Manfred Weber, membro da CSU e principal candidato do Partido do Povo Europeu (EPP) nas eleições para o Parlamento Europeu em maio de 2019, assumiu que não irá concorrer ao cargo para se concentrar na sua campanha europeia.

A CSU deverá eleger o novo líder num congresso do partido a 19 de janeiro de 2019.